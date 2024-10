Nelle scorse ore, Nothing ha confermato l’avvio del programma di beta testing per il proprio sistema operativo proprietario di nuova generazione. Nothing OS 3.0 in versione Open Beta sarà scaricabile da tutti gli utenti in possesso di un Phone (2a) a partire da queste settimane mentre per il rilascio sugli altri smartphone dell’azienda sarà scaglionato tra dicembre e gennaio 2025.

Tuttavia, c’è una particolarità che ha incuriosito gli utenti e riguarda proprio i device coinvolti nella fase di test. Nothing ha avviato il roll-out dal Phone (2a) che può essere considerato il budget-phone dell’azienda. Il flagship Phone (2), invece, non è stato considerato tra i primi dispositivi ad essere aggiornati e dovrà aspettare un po’ più di tempo.

Al fine di chiarire la situazione, è intervenuto direttamente Akis Evangelidis, cofondatore di Nothing. Con un post su X (social precedentemente noto come Twitter), il dirigente ha spiegato che si tratta di una scelta dettata da esigenze interne all’azienda.

Many expected the Phone (2) to be the first device to receive the Nothing OS 3.0 beta. This is understandable, and definitely something we're working toward in the future. However, this time, we released the beta version on the Phone (2a) first. Let me explain. 👇

