A quanto pare in casa Mercedes tira aria di innovazione, sembra infatti che la nota azienda tedesca si stia preparando al lancio di una nuova piattaforma che andrà a muovere tantissime linee della propria azienda automobilistica, questa piattaforma elettrica prende il nome di VAN.EA e muoverà tantissimi veicoli di vario genere, da quelli per famiglie a quelli Luxury, passando ovviamente ai van che necessitano di fare grandi traversate.

Si tratta di un passo importante per la nota azienda, dal momento che questa piattaforma unificherà in un certo senso tutte le vetture delle varie linee sotto lo stesso tetto, nel dettaglio ovviamente parliamo della piattaforma elettrica in grado di offrire prestazioni all’avanguardia e sicuramente al passo coi tempi che verranno gestite dal sistema operativo proprietario MB.OS indipendentemente che si tratti di veicoli a trazione anteriore o contrazione 4 × 4.

Prestazioni nei test

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, abbiamo a che fare con una piattaforma in grado di gestire fino a 800 V e dunque ricariche rapide davvero veloci in corrente continua, ma allo stesso tempo offerta con un caricatore in corrente alternata da 22 kW, i quali garantiranno prestazioni di ricarica ai vertici della categoria.

Per quanto riguarda lo sviluppo, i test sono iniziati a inizio giugno 2024 e hanno visto un prototipo speciale completare un impegnativo viaggio da Stoccarda fino a Capo Nord, mettendo alla prova telaio, powertrain elettrico, batteria e componenti ad alta tensione, ora le attenzioni dei vari test si sposteranno invece su tutta la strumentazione di bordo, che ovviamente dovrà funzionare in modo eccelso e preciso per poi procedere ai vari test su strada completi per un eventuale commercializzazione definitiva, il vero scoglio da superare per questi veicoli è rappresentato dai test in Svezia durante l’inverno che ovviamente metteranno a dura prova tutti i sistemi elettrici e la batteria, dal momento che, come sappiamo il freddo influisce parecchio sulle prestazioni delle automobili elettriche.