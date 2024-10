A quanto pare, negli ultimi tempi Ubisoft è finita al centro delle attenzioni di varie testate a causa di alcune voci di corridoio che affermavano un possibile processo di acquisizione in atto da parte di Tencent, il tutto è iniziato a causa del rinvio di Assassin’s Creed Shadows, elemento che ha scatenato le fantasie di tutti quanti lasciando credere che Ubisoft stesse attraversando un periodo di crisi dal quale l’unica soluzione per riemergere era appunto la cessione, ora però l’azienda si è espressa in merito alla situazione con delle dichiarazioni che sanno di smentita di tutte le voci emerse finora.

Non si parla di cessione

Sostanzialmente l’azienda ha dichiarato di esaminare regolarmente “tutte le sue opzioni strategiche nell’interesse dei suoi stakeholder” e di informare il mercato “se e quando appropriato“, questa affermazione lascia intendere che in caso di cambiamenti radicali nella gestione dell’azienda, quale potrebbe essere l’acquisizione da parte di un’altra realtà ci sarebbe un immediatamente un avviso che annuncerebbe tale cambiamento, dunque si tratta di una smentita indiretta alle voci emerse negli ultimi tempi, sebbene non sia propriamente una smentita molto forte e drastica e lasci comunque un margine di possibilità allegato, magari ad un’analisi di tale opzione.

Stando alle informazioni attuali, l’unica idea al vaglio è quella del delisting di Ubisoft dalla borsa, con il colosso tecnologico cinese Tencent che detiene già circa il 10% delle azioni di Ubisoft e il 49,9% di Guillemot Brothers Ltd.

Dunque, la situazione pare ancora in uno stato di tranquillità e stabilità, bisognerà attendere le prossime settimane per capire se ci saranno delle evoluzioni e se magari Ubisoft nasconde qualche cambiamento che arriverà solo in seguito, sicuramente nel caso si tratterebbe di una scossa epocale nel mondo dei videogiochi dal momento che vedrebbe uno dei più grandi colossi, vivere un passaggio di consegne a dir poco impressionante.