1Mobile ha recentemente lanciato una promozione dedicata a chi desidera cambiare operatore o attivare un nuovo numero. Fino al 15 ottobre 2024, i nuovi clienti potranno usufruire dell’offerta TOP 150, che prevede minuti illimitati, 150 GB di traffico dati e 50 SMS al costo di soli 5€ per il primo mese. A partire dal secondo mese, il costo mensile salirà a 7,99€. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità del numero da altri gestori, mentre per le nuove SIM è richiesto un contributo di attivazione di 5€.

La promozione TOP 150 di 1Mobile

L’offerta è accessibile sia per chi porta il proprio numero in 1Mobile sia per coloro che decidono di attivare un nuovo numero. È importante notare che la portabilità deve essere completata entro il primo rinnovo del piano o entro 30 giorni dall’attivazione della SIM per evitare l’addebito del costo di attivazione. I 150 GB di traffico dati inclusi nell’offerta sono validi sia per la navigazione in Italia che all’interno dell’Unione Europea, in conformità con le normative vigenti. Tuttavia, il traffico non utilizzato durante il mese non può essere accumulato nei mesi successivi, e una volta superata la soglia di dati disponibili, si potrà continuare a navigare al costo di 0,50€ per ogni 100 MB.

La promozione TOP 150 è compatibile con altri pacchetti e può essere gestita facilmente attraverso l’app 1Mobile o l’area personale presente sul sito ufficiale. È importante però considerare che alcuni dispositivi, come quelli delle marche Blackberry, Brondi e Wiko, potrebbero non supportare completamente i servizi offerti da 1Mobile a causa di limitazioni tecniche. In caso di problemi di compatibilità, l’azienda non sarà ritenuta responsabile per eventuali disagi.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di 1Mobile o contattare il servizio clienti, che è disponibile per fornire assistenza e chiarimenti. Questo consente di avere anche l’opportunità di scoprire tutte le altre offerte attualmente disponibili, pensate per soddisfare le diverse esigenze di telefonia e garantire la massima soddisfazione degli utenti. In un mercato in continua evoluzione, le promozioni come questa possono rappresentare un’opportunità interessante per migliorare la propria esperienza di comunicazione.