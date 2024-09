Ubisoft ha ufficialmente deciso di rinviare il lancio di Assassin ‘s Creed Shadows al 14 febbraio 2025. Inizialmente previsto per il 15 novembre di quest’anno, il tanto atteso capitolo della serie vedrà quindi un ritardo di tre mesi. Tale scelta nasce dall’esigenza di migliorare ulteriormente il gioco. Così da garantire un’esperienza migliore per i fan (spiegazione fornita dagli stessi sviluppatori). Dopo il deludente lancio di Star Wars Outlaws, Ubisoft ha optato per rivedere la propria strategia e dedicare più tempo al progetto. Si tratta di un capitolo particolarmente importante per il franchise. In quanto sarà ambientato per la prima volta nel Giappone feudale. Oltre al cambio di scenario, Assassin’sCreed Shadows promette novità sul fronte delle meccaniche di gioco. Insieme ad un rinnovato sistema di parkour e stealth. Realizzato tenendo conto dei suggerimenti della community da sempre molto attiva.

Non solo Assassin ‘s Creed, sfida tra i titoli di febbraio, un mese di grandi uscite

Il titolo, che sarà disponibile su diverse piattaforme tra cui Steam, offrirà la possibilità di vivere l’avventura attraverso gli occhi di due diversi protagonisti. Nonostante il rinvio, Ubisoft ha rassicurato i giocatori che avevano già prenotato il gioco. Tutti i preordini saranno rimborsati. Mentre per chi effettuerà il preorder in futuro sarà inclusa gratuitamente la prima espansione del titolo.

Il rinvio di Assassin’s Creed Shadows porta il titolo a uscire in un periodo particolarmente ricco di lanci importanti. A febbraio 2025 sono infatti previsti altri videogame di grande rilievo. Come Avowed, Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo della serie Capcom, e Civilization VII. L’ azienda si troverà quindi a competere con uscite di rilievo. Ma la software house punta sull’affetto dei fan e sulla qualità della nuova storia per ottenere risultati importanti.

Così, nonostante le recenti difficoltà finanziarie, Ubisoft è consapevole dell’importanza di Assassin’s Creed Shadows. La serie infatti si è sempre dimostrata una delle più redditizie, e questo nuovo lancio non dovrebbe essere da meno.