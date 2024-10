Honda 0 Series: il futuro dell'elettrico si avvicina

Con la nuova Honda 0 Series, la casa giapponese sta preparando una rivoluzione elettrica. Il marchio ha già presentato al CES 2024 di Las Vegas due concept, ma le vere innovazioni saranno svelate con i modelli che arriveranno entro il 2026. Honda ha presentato le principali novità in occasione dell’“Honda 0 Tech Meeting”, evidenziando le tecnologie che definiranno il futuro della mobilità elettrica. Ma come si tradurranno queste innovazioni nell’esperienza di guida?

Honda punta molto sul concetto M/M (Man Maximum, Machine Minimum). Che significa? Mettere al centro il guidatore, ottimizzando lo spazio e le prestazioni. Per farlo, la casa automobilistica ha sviluppato una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici. Questa è in grado di garantire una maggiore efficienza e un miglioramento dell’autonomia. Grazie a un pacco batterie più sottile e al nuovo e-Axle compatto, Honda intende anche abbassare il baricentro delle vetture. In tal modo va a migliorare la stabilità e la maneggevolezza delle sue creazioni. Sarà sufficiente per soddisfare le aspettative di una clientela sempre più esigente?

Innovazioni e guida autonoma per le prossime Honda

Honda non si limita a innovare le sue auto solo dal punto di vista tecnico, va oltre. Sta infatti sviluppando nuovi processi produttivi. Tra questi c’è l’utilizzo del mega-casting per la realizzazione delle batterie e di alcune parti del telaio. Tale tecnologia consente di ridurre significativamente il numero di componenti necessari per la costruzione del veicolo. Perché è utile la riduzione? Per aumentare così l’efficienza della produzione e diminuendo il peso complessivo delle auto. Ora, questa semplificazione produttiva potrà anche garantire una qualità costante? Lo scopriremo.

Un altro punto centrale della strategia di Honda è l’introduzione di vetture software-defined (SDV). Trattasi di veicoli in cui il software giocherà un ruolo sempre più determinante. L’azienda sta poi sviluppando un proprio sistema operativo che permetterà aggiornamenti costanti tramite OTA. Questo sistema sarà integrato con i nuovi sistemi ADAS, capaci di offrire una guida autonoma di livello 3. Tale livello è già disponibile sulla Honda Legend. Honda riuscirà davvero a integrare tutte queste tecnologie nel modo giusto? Il futuro della nuova Series sembra promettente, ma solo il tempo dirà se queste innovazioni saranno in grado di mantenere le ambiziose aspettative solite del brand.