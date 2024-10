Bentley Bentayga EWB Azure Riviera: lusso su strada ispirato al mare

Cosa succede quando il mondo dell’automobile si ispira a quello della nautica di lusso? Nasce la Bentley Bentayga Extended Wheelbase Azure Riviera Collection, un SUV che unisce eleganza e comfort in un’esperienza senza eguali. Con il suo design raffinato e dettagli curati, questa versione speciale evoca il fascino degli yacht moderni, pur restando ancorata alla tradizione Bentley.

L’esterno della Bentley Bentayga EWB Azure Riviera è un chiaro omaggio al mare, con il suo caratteristico Blu Egeo che richiama le profonde tonalità del Mediterraneo. E come non notare i cerchi da 22″, con finiture lucide e dettagli verniciati in nero? I designer Bentley hanno voluto sottolineare la silhouette elegante della vettura, aggiungendo dettagli che ricordano la sobrietà e la pulizia stilistica degli yacht di lusso.

Il lusso del mare prende forma nella nuova Bentley

È davvero solo un’auto o un’opera d’arte su quattro ruote? Ma non è solo il colore a rendere omaggio al mare. Gli inserti in Blu Egeo che adornano i paraurti, i mancorrenti e la specifica Blackline, conferiscono un tocco contemporaneo e sofisticato. Bentley ha chiaramente cercato di creare una connessione visiva tra il veicolo e il mondo degli yacht di lusso. Gli interni della Bentayga Azure Riviera sono il vero cuore dell’esperienza. La combinazione di pelle Linen, dettagli in Brunel e accenti Autumn crea un ambiente che sembra quasi disegnato per un yacht. I dettagli in legno Pale Pinstripe richiamano i ponti in teak chiaro, evocando una sensazione di freschezza e modernità. La cura per i dettagli si nota anche nei ricami esclusivi presenti sui poggiatesta e sugli schienali, con il logo “Azure” che sottolinea l’esclusività della collezione.

Ma cosa sarebbe un SUV senza tecnologia? Gli airline seat regolabili in 22 posizioni e il sistema audio Bang & Olufsen garantiscono un comfort eccezionale. Bentley ha davvero pensato a tutto, dalle portiere posteriori a chiusura elettrica ai tavolini da picnic. Il motore 4.0 V8 turbo da 550 CV completa l’esperienza, offrendo potenza e raffinatezza insieme. Dopotutto, si può davvero chiedere di più da un SUV?