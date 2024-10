WhatsApp introduce una novità per la personalizzazione

Oltre ai 22 nuovi temi, stanno per arrivare anche 20 colori. Quest’ultimi saranno utilizzabili per conversazioni specifiche all’interno della piattaforma. Si tratta di un’opzione molto vantaggiosa per tutti gli utenti che preferiscono personalizzare le proprie chat.

Con la nuova opzione per la personalizzazione, WhatsApp permette agli utenti di rendere la piattaforma sempre più personale ed interattiva. A tal proposito, dopo che gli utenti avranno selezionato un tema, il sistema applicherà in modo automatico uno sfondo che si ispiri al colore selezionato per le chat. In questo modo, l’estetica delle conversazioni risulta allineata. Ovviamente, sarà sempre disponibile la possibilità di cambiare sfondo in base alle proprie preferenze.

La nuova funzione di WhatsApp rappresenta un vantaggio importante. Con interventi di questo tipo l’azienda dimostra la sua intenzione di coinvolgere sempre di più gli individui che ogni giorno si affidano a WhatsApp per le proprie conversazioni.

È importante sottolineare che la piattaforma presta sempre attenzione alla privacy de suoi utenti. Anche in questo caso, con i temi, WhatsApp assicura ai suoi utenti il giusto livello di protezione. Nello specifico, i temi selezionati saranno visibili solo sul dispositivo degli utenti che li hanno selezionati. Ciò significa che non influenzeranno l’aspetto degli smartphone degli altri membri delle chat.