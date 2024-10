Microsoft ha recentemente presentato una novità che potrebbe entusiasmare gli utenti di WhatsApp, in particolare quelli interessati alle soluzioni di intelligenza artificiale. Si tratta dell’introduzione di Copilot, il sofisticato assistente virtuale dell’azienda, ora disponibile all’interno della nota applicazione di messaggistica.

L’arrivo di Copilot su WhatsApp

Le potenzialità di Copilot sono davvero significative. Questo assistente può fornire informazioni su una vasta gamma di argomenti, suggerire tutorial, assistere nella redazione di documenti, analizzare pagine web e molto altro ancora. La sua capacità di adattarsi alle esigenze degli utenti lo rende uno strumento altamente versatile e personalizzabile, capace di rispondere alle diverse richieste in modo efficace.

Ma come funziona concretamente questa integrazione? Gli utenti possono interagire con Copilot come se fosse uno dei loro contatti. Per farlo, è sufficiente scansionare un codice QR disponibile sul sito ufficiale di Microsoft. Dopo pochi secondi, l’assistente AI sarà aggiunto alla lista dei contatti, pronto a rispondere a diverse domande e richieste.

Il primo approccio è in lingua inglese, ma Copilot è in grado di rispondere in italiano se l’utente lo richiede esplicitamente. Questo aspetto facilita l’interazione, permettendo a tutti di utilizzare l’assistente nella propria lingua. Le funzionalità di Copilot non si limitano a fornire risposte, ma includono anche la capacità di generare immagini basate su descrizioni testuali, grazie alla tecnologia DALL-E 3. Questa innovazione trasforma l’assistente in un illustratore digitale, capace di realizzare visivamente le idee degli utenti in pochi istanti.

Microsoft ha prestato particolare attenzione alla privacy, offrendo agli utenti strumenti per gestire i propri dati personali. È comunque consigliabile leggere attentamente i termini di servizio prima di utilizzare Copilot su WhatsApp. Questa integrazione non si limita alla versione mobile; gli utenti possono accedere a Copilot anche su WhatsApp Web, garantendo un utilizzo flessibile sia da smartphone che da computer. Con questa novità, l’esperienza su WhatsApp si arricchisce di nuove possibilità.