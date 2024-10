Il debutto ufficiale di OnePlus 13 è previsto per ottobre ma il produttore non ha ancora confermato una data precisa. Gli analisti ritengono che la nuova famiglia arriverà entro la fine del mese e, fino ad allora dobbiamo accontentarci delle indiscrezioni che emergono in rete.

Stando al nuovo report pubblicato da Digital Chat Station su Weibo, possiamo scoprire alcuni dettagli tecnici in merito al display di OnePlus 13. Per questa generazione di dispostivi, il brand ha scelto un pannello di altissima qualità.

In particolare, il display sarà un X2 Oriental screen realizzato da BOE basato sulla tecnologia OLED 8T LTPO. Considerando che lo smartphone sarà un top di gamma, OnePlus ha optato per un pannello in grado di raggiungere la risoluzione da 2K e il refresh rate a 120Hz.

OnePlus 13 sarà caratterizzato da un super display, le indiscrezioni parlando di una elevata risoluzione e di un’ottima leggibilità

Oltre a queste caratteristiche principali, il leaker svela anche altre specifiche che permettono di conoscere meglio il pannello. La luminosità sarà uno dei punti di forza con elevati valori che renderanno leggibile il display anche all’esterno. Non mancherà la protezione degli occhi per non affaticare la vista degli utenti con l’utilizzo prolungato attraverso accorgimenti appositamente sviluppati.

Inoltre, sotto il display sarà integrato il lettore di impronte digitali ad ultrasuoni per una migliore lettura e velocità di sblocco. Tra gli aspetti particolarmente curati da parte del brand cinese c’è anche il rivestimento esterno che sarà di tipo “super ceramic” per rendere reattivo il display al tocco. La finitura del diplay sarà leggermente curva, come già presente su OnePlus 12.

Per quanto riguarda le ulteriori specifiche tecniche di OnePlus 13, l’azienda ha lasciato intendere che sarà presente il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (o Snapdragon 8 Elite) affiancato da ben 24 GB di RAM. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.