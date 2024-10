Honor terrà un evento il prossimo 16 ottobre dedicato al lancio di alcuni nuovi dispositivi. La presentazione avrà luogo in Cina e sarà dedicata al lancio della nuova serie Honor 60 ma anche al debutto del Tablet GT Pro.

Nonostante manchi ancora qualche giorno a questo evento, possiamo scoprire qualche dettaglio inedito a riguardo del Tablet GT Pro. Il device è stato pubblicato sul sito ufficiale del produttore per pochi minuti prima che la pagina fosse rimossa.

Grazie a questa breve comparsa online, possiamo scoprire il prezzo di lancio. In Cina, mercato in cui il dispositivo arriverà in anteprima, sarà commercializzato a circa 400 dollari. La versione mostrata per sbaglio online include 8 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna, connettività esclusivamente Wi-Fi e colorazione Star Black.

Per quanto riguarda tutte le altre specifiche tecniche, purtroppo non ci sono conferme ufficiali. Dobbiamo affidarci alle indiscrezioni che permettono di scoprire in anteprima i dettagli sull’atteso Honor Tablet GT Pro.

Le voci di corridoio dicono che il device sarà caratterizzato da un display da 12,3 pollici con particolare attenzione al design. Infatti, le cornici sono molto sottili, favorendo uno stile moderno e lineare. Inoltre, la parte frontale è impreziosita da una fotocamera posizionata nella parte sinistra.

Il comparto fotografico principale, invece, è basato su una singola ottica affiancata dal flash LED. I tagli di memoria disponibili saranno quattro: 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB e 16GB/512GB. Considerando che per la versione 8/256GB il prezzo di riferimento dovrebbe essere di circa 400 euro, il modello base da 8/128GB dovrebbe costare meno.

Le colorazioni disponibili al lancio saranno la già citata Star Black a cui si affiancano anche la Moon Shadow White e GT Blue. Non resta che attendere maggiori dettagli che verranno svelati a breve.