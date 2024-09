Il debutto di OnePlus 13 sembra ormai confermato per la fine di ottobre, nonostante l’azienda non abbia rilasciato informazioni ufficiali in merito. Tuttavia, le indiscrezioni a riguardo si stanno intensificando, lasciando intendere che ormai è solo questione di tempo.

Il noto leaker Digital Chat Station ha rilasciato dei nuovi dettagli che permettono di scoprire alcuni dei segreti del prossimo flagship. Stando a quanto emerso, il nuovo OnePlus 13 sarà in grado di supportare le memorie ultra-large.

Si tratta di una scelta inedita per il settore mobile che vedrà il flagship anticipare la concorrenza. In particolare, ci aspettiamo che smartphone potrà contare su 24 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X. Questo ammontare di memoria rappresenta una scelta precisa da parte del produttore nell’offrire uno smartphone senza compromessi.

OnePlus 13 si preannuncia un top di gamma senza compromessi e potrà contare su una variante caratterizzata da 24GB di RAM e 1TB di memoria interna

Inoltre, il sistema sarà ottimizzato per raggiungere le massime performance. Questo dato emerge dalla presenza quasi certa del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Tuttavia, Digital Chat Station sottolinea un aspetto da non sottovalutare.

La versione da 24GB di OnePlus 13 avrà un prezzo di listino importante. Il modello della precedente generazione nella versione da 24GB di RAM e 1TB di memoria interna partiva da circa 820 dollari in madrepatria. Il nuovo smartphone avrà cambiamenti importanti lato hardware e questo potrebbe far aumentare il prezzo di vendita al pubblico.

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa sulla base delle indiscrezioni emerse. Lo smartphone sarà caratterizzato da un display OLED BT LTPO da 6.8 pollici prodotto da BOE. Il design sarà curvo su tutti e quattro i lati con il pannello che raggiungerà la risoluzione di 2K e il refresh rate a 120Hz.

Il comparto fotografico sarà triplo e composto da un sensore principale da 50MP a cui si affiancano una lente ultra-wide da 50MP e un teleobiettivo da 50MP. L’ottica frontale, invece, sarà da 32MP ottimizzata per i selfie. Inoltre, il OnePlus 13 potrà contare sulla partnership con Hasselblad che offrirà una qualità fotografica superiore. Ci aspettiamo una batteria da 6.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W con cavo e 50W in modalità wireless. Il sistema operativo sarà basato sulla ColorOS 15 e su Android 15.