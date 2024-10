A quanto pare in Casa Mercedes e tempo di cambiamenti, a dirla tutta sembra essere proprio tempo di un ritorno al passato dal momento che stando a quanto confermato anche dal CEO dell’azienda è stato deciso di cambiare il nome delle linee elettriche delle proprie vetture che abbandoneranno la nomenclatura EQ per tornare alla nomenclatura standard già presente nei modelli termici e utilizzata da sempre in Mercedes.

Cosa cambia

In termini pratici si andrà incontro ad uno snellimento della nomenclatura delle vetture che vedrà per l’appunto auto termiche ed auto elettriche condividere il medesimo nome, per fare un esempio, in passato, la classe S per quanto riguarda la variante termica e la variante elettrica era divisa in classe S propriamente detta per le auto termiche e classe EQS per quella elettrica, d’ora in avanti saranno unicamente classe S.

La stessa politica sarà applicata anche ai SUV dell’azienda che dunque torneranno ad una nomenclatura unificata ed omogenea senza variazioni per distinguere i modelli termici da quelli elettrici, di conseguenza i modelli come GLS e GLE manterranno lo stesso nome sia per le versioni elettriche che per quelle termiche.

La decisione di Mercedes arriva a causa di uno stato di confusione evidente dei clienti durante la scelta del modello da acquistare dal momento che le differenti nomenclature creavano un sovraffollamento di classi e modelli che rendevano poco chiare le caratteristiche delle auto a chi era intento a comprarle, secondo l’azienda questo cambiamento renderà il tutto più semplice necessitando banalmente di specificare soltanto di essere davanti ad una piattaforma elettrica o una termica.

Non rimane dunque che attendere per vedere le variazioni arrivare direttamente nei cataloghi di Mercedes e vedere ovviamente come reagirà il pubblico a questo ritorno al passato, secondo l’azienda dovrebbe giovare al mercato favorendo una scelta più facile e consapevole.