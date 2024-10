Le novità dal mondo della tecnologia non finiscono mai e, di conseguenza, continuano a stupire tutti gli appassionati del settore. Per questo motivo, oggi non possiamo non parlare di una speciale novità lanciata sul mercato da Google che conquisterà tanti utenti. Nello specifico, parliamo del lancio di Fitbit Labs, soluzione attentamente pensata per offrire agli utenti una serie di funzioni sperimentali che si basato sull’AI.

L’annuncio delle scorse ore da parte del team Fitbit Labs, reso noto tramite blog ufficiale, spiega chiaramente che il servizio è attualmente disponibile solamente per alcuni utenti. Scopriamo più nel dettaglio a cosa ha pensato Google per ottimizzare i servizi messi a disposizione degli utenti.

Fitbit Labs: Google lancia la funzione sperimentale AI

L’intelligenza artificiale, come sappiamo, sta pian piano entrando a far parte delle classiche tecnologie utilizzate giornalmente. Proprio per questo motivo, la sua introduzione sembra essere una soluzione per consentire ai costruttori di offrire maggiori servizi e soluzioni ottimali rispetto al passato. La novità annunciata da Google, riguardante Fitbit Labs, punta a migliorare le potenzialità dei dispositivi indossabile grazie ad una serie di funzioni che si basano sull’intelligenza artificiale e che servono per il monitoraggio della salute. Come accennato, si tratta di funzionalità sperimentali e dunque in fase di test.

Secondo quanto diffuso sul web tramite l’annuncio fatto dal team, Fitbit Labs attualmente è disponibile solamente per alcuni utenti che possono conoscere nuove e utili funzioni in fase di test lasciando feedback fondamentali per poter ottimizzare ulteriormente il servizio. Per comprendere chi è tra gli utenti fortunati selezionati per provare il servizio, viene mostrata una voce “Tu” nell’app Fitbit dedicata. Come sappiamo, l’obiettivo di tutto ciò è quello di capire grazie ai pareri degli utenti come poter migliorare le funzionalità che in un secondo momento saranno lanciate per tutti. A questo punto non ci resta che attendere il giorno in cui Fitbit Labs sarà disponibile per tutti.