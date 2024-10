Google ha come linea guida principale della propria politica, ovviamente gli aggiornamenti delle proprie applicazioni, tra queste risulta anche il Google Play Store, applicazione regina dal momento che consente l’accesso a tutto il catalogo di applicazioni offerte da Android, di conseguenza anche quest’ultima gode di una campagna di update tutta sua, qualche mese fa non a caso Google ha modificato l’esperienza di ricerca di applicazioni e giochi all’interno del suo Store sugli smartphone, cambiamento che a quanto pare ha deciso di estendere ad altre tipologie di dispositivi tra i quali spiccano tablet e smartphone pieghevoli che infatti stanno ricevendo la medesima modifica.

Cosa cambia

Aprendo il Google Play Store da un tablet o da un dispositivo pieghevole, verrete accolti da una schermata del tutto simile a quella già vista con l’interfaccia che però mostra una nuova scheda ricerca, questa scheda è posizionata infatti nella barra di navigazione sul lato sinistro o nella parte inferiore a seconda dell’orientamento del dispositivo accanto alle voci Giochi, App, Libri e Bambini.

Cliccando sul pulsante dedicato alla ricerca delle applicazioni, l’utente verrà immediatamente indirizzato ad una pagina apposita differente da quella vista precedentemente, quest’ultima vanterà infatti una serie di suggerimenti personalizzati uniti a raccolte di applicazioni coerenti con gli interessi dell’utente stesso, ciò servirà ad aiutare l’utente a scoprire nuovi contenuti di suo interesse.

Si tratta dunque di un cambiamento mirato a migliorare la personalizzazione dell’esperienza d’uso del Play Store che però non ha conquistato proprio chiunque, alcuni utenti hanno infatti lamentato che questa nuova modalità include un passaggio in più nella ricerca delle applicazioni che precedentemente invece non era presente dal momento che layout era letteralmente unificato.

Nonostante tutto, se siete in possesso di uno smartphone pieghevole o di un tablet in questi giorni, noterete l’arrivo di questo nuovo cambiamento e potrete testarlo con le vostre mani.