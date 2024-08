Jeep Compass 2025: nuova piattaforma e versioni elettriche

Presto, il prossimo anno, la Jeep Compass si rinnoverà completamente. Vedremo l’auto rinascere grazie all’introduzione della piattaforma STLA Medium di Stellantis. Il nuovo modello, che dovrebbe essere presentato a novembre, darà letteralmente una marcia in più al brand nel settore dei veicoli elettrificati. La Compass offrirà infatti alla clientela sia versioni ibride plug-in che completamente elettriche. L’offerta verrà così ampliata e risponderà meglio a tutte le esigenze che vediamo all’interno del mercato europeo.

L’auto condivide la sua piattaforma con modelli di altri brand automobilistici (come la Peugeot 3008 e Opel Grandland), ma tutto il resto sarà unico, a partire dal design. Il SUV Jeep manterrà un aspetto distintivo e tipicamente americano, con linee forse più squadrate rispetto al modello attuale. Dovrebbero anche esserci versioni più sportive del modello che arricchiranno ancor più la scelta.

Nuovi progetti elettrificati Jeep in arrivo

Il rinnovamento della Compass è solo una parte della strategia di Jeep verso l’elettrificazione. Sempre nel 2025, arriverà in Europa la Wagoneer S, un grande SUV elettrico basato sulla piattaforma STLA Large. Il modello è molto importante la gamma elettrica di Jeep. Esso mira ad una posizione di rilievo nel segmento premium dei SUV in generale. In parallelo, Jeep proseguirà con altre auto e lancerà la Recon, un veicolo completamente elettrico dedicato al fuoristrada estremo. La Recon combinerà prestazioni off-road con un approccio più sostenibile, mantenendo il DNA da fuoristrada che piace agli appassionati da anni.

La Jeep Renegade subirà anch’essa un rinnovamento, adottando una piattaforma completamente nuova. Il modello sarà ripensato totalmente per rispondere alle nuove esigenze del mercato e delle normative ambientali. L’iconica Jeep Wrangler continuerà a evolversi, offrendo sia motorizzazioni tradizionali che una versione completamente elettrica. Questa nuova generazione delle auto più iconiche Jeep manterrà dunque le sue caratteristiche distintive, adattandosi al futuro della mobilità sostenibile. Tramite gli aggiornamenti, la società riesce a proseguire con la tradizione che la caratterizzano dimostrando al contempo di riuscire a stare al passo con l’innovazione.