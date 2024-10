Prenotare un parcheggio ora diventa molto più semplice grazie ad una nuova funzione introdotta su Google Maps. Chi di noi non ha avuto almeno una volta problemi con i parcheggi, soprattutto nelle grandi città?

Per andare incontro alle esigenze degli utenti, il colosso ha deciso di ottimizzare i servizi offerti finora da Google Maps con una nuova funzione dedicata alla prenotazione dei parcheggi. Secondo quanto diffuso la nuova funzione è disponibile solamente degli Stati Uniti e in Canada. Andiamo a scoprire maggiori dettagli sulla novità nel corso di questo nuovo articolo.

Google Maps: ora è possibile prenotare parcheggi in app

La possibilità di prenotare un parcheggio tramite l’app di Google Maps è il risultato di un lavoro realizzato grazie alla collaborazione tra il colosso e SpotHero. Non a caso, infatti, la procedura di prenotazione di un parcheggio da parte di un utente sarà davvero semplice. Basterà aprire Google Maps e cercare il parcheggio disponibile tramite SpotHero. Dopodiché sarà possibile effettuare la prenotazione e procedere con il pagamento.

Come sappiamo, soprattutto nelle grandi città non è sempre semplice trovare un parcheggio disponibile quando si arriva a destinazione. Proprio per questo motivo, l’obiettivo di Google e SpotHero è quello di consentire agli utenti di risolvere una problematica comune a tutti gli automobilisti tramite una semplice app.

In questo modo, Google Maps e SpotHero consentono di procedere alla prenotazione di un parcheggio direttamente tramite internet e, dunque, in anticipo rispetto all’arrivo effettivo. Davanti a nuove funzionalità come questa non possiamo che essere contenti dello sviluppo della tecnologia che quasi sempre punta a semplificare la vita degli utenti. Come accennato in apertura, la novità riguarda per il momento solamente gli Stati Uniti e il Canada. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire se la prenotazione in app sarà disponibile anche per altri utenti.