Google Maps sta per ricevere un’interessante novità per la sua versione Android. Si tratta del colore principale degli elementi dell’interfaccia dell’app che potrebbe presto cambiare. Si tratta dei pulsanti e delle etichette che evidenziano la scheda mostrata. Il colore di base era il blu, utilizzato spesso da Google. Quest’ultimo presto verrà sostituito dal verde acqua. L’opzione è in fase di distribuzione graduale. Probabilmente arriverà lato server.

Google Maps: cambiamenti per l’interfaccia

Nel dettaglio, la scheda “Esplora” della piattaforma presenta il pulsante delle indicazioni stradali. Quest’ultimo passa ora al nuovo colore verde acqua. Anche nella pagina sugli ultimi aggiornamenti è presente la scritta “Vedi tutto” e “Aggiungi un post” hanno adottato la nuova colorazione.

Nella scheda “Pubblica” tutti i pulsanti e le icone diventano verde acqua. Stesso discorso per la sezione “Tu”. Qui il pulsante “Nuovo Elenco” diventa di un verde tenue, mentre la scritta all’interno è verde acqua. Anche le icone presenti negli elenchi cambiano colore.

Anche le etichette che evidenziano la schermata della scheda che si visualizza al momento su Google Maps cambiano colorazione adottando il nuovo schema cromatico. I cambiamenti riguardano anche la versione dell’app con tema scuro. Anche in questo caso le tonalità blu/azzurro vengono sostituite dalle diverse tonalità di verde acqua.

Si tratta di una modifica iniziale che potrebbe portare ad una serie di cambiamenti per tutto lo schema dei colori presente su Google Maps. Dunque, è ipotizzabile che presto anche ulteriori elementi cambieranno la propria colorazione avvicinandosi al verde acqua. Inoltre, è possibile che l’azienda di Mountain View possa ritrovare per l’app i colori del tema impostato sul proprio dispositivo. Per scoprire quali saranno le ulteriori novità bisogna attendere nuove dichiarazioni di Google relative all’interfaccia. Inoltre, come anticipato, al momento la novità è in fase di distribuzione. Per poterne usufruire è importante accertarsi che Google Maps sia sempre aggiornato.