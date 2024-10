A maggio 2024, il colosso Apple ha lanciato i nuovi modelli di iPad Pro OLED con l’obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di utenti. Sarà riuscita però Apple a mantenere le aspettative iniziali relative alle vendite dei nuovi dispositivi?

Per rispondere a questo quesito possiamo fare riferimento ai dati diffusi dagli analisti di Display Supply Chain Consultants. Naturalmente, ogni volta che un’azienda costruttrice porta sul mercato un nuovo prodotto le aspettative riguardanti i dati di vendita sono sempre elevate. Scopriamo nel corso di questo articolo come stanno andando le vendite dei nuovi modelli di iPad Pro con display OLED di Apple.

Apple: vendite in calo per iPad Pro

Caratterizzati dalla presenza di un display OLED, i nuovi iPad PRO del colosso Apple sono stati lanciati sul mercato lo scorso mese di maggio. L’obiettivo oggi è capire a che punto siano le vendite dei nuovi dispositivi dell’azienda statunitense. Secondo quanto rilevato dagli analisti di Display Supply Chain Consultants la nuova generazione di iPad starebbe registrando vendite minori rispetto alle stime iniziali. Non a caso, inizialmente erano state fatte stime che avevano come obiettivo il raggiungimento di un numero di unità pari a circa 10 milioni nel 2024.

Rispetto alle stime iniziali, dunque, qual è l’attuale situazione relativa alle spedizioni del 2024? La recente analisi effettuata dal Display Supply Chain Consultants segnala una drastica riduzione e, nel dettaglio, di soli 6,7 milioni di unità spedite durante l’anno attualmente in corso.

Nonostante non siano chiare le cause di un tale calo delle vendite, si ipotizza che possa essere direttamente legato ai costi della nuova generazione del tablet del colosso di Cupertino. Non dimentichiamo, infatti, che il costo parte da 1099 euro per il modello da 11,1 pollici e 1.449 euro per la versione da da 13 pollici. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se le stime sulle vendite dell’iPad Pro sono corrette oppure aumenterà il numero delle vendite.