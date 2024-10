A quanto pare il produttore tech Honor è al lavoro per portare ufficialmente sul mercato mobile un nuovo smartphone, appartenente questa volta alla fascia medio-bassa del mercato. Ci stiamo riferendo al prossimo Honor X5b. Sembra che il suo debutto non sia poi così lontano. Nel corso delle ultime ore, infatti, lo smartphone dell’azienda è stato avvistato sul noto sito web Google Play Console. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli emersi.

Honor X5b, nuovo device passa dal sito web Google Play Console

Sembra che vedremo arrivare molto presto un nuovo smartphone a marchio Honor. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul noto sito web Google Play Console il nuovo device di Honor, ovvero il prossimo Honor X5b. La sua apparizione su questo sito non fa quindi che indicarci il suo imminente debutto sul mercato mobile.

Come è possibile notare dal sito lo smartphone, che è stato registrato sul sito con il numero di modello GFY-LX2P, disporrà di un design piuttosto classico, con un notch a goccia centrale sul display dove sarà collocata la fotocamera anteriore per i selfie. Sul sito è stato inoltre riportato che la risoluzione sarà pari a 720 x 1620 pixel. Per il momento non sappiamo con certezza che tecnologia sarà adottata su questo pannello. Vista la fascia di prezzo di appartenenza, comunque, è molto probabile che ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia IPS LCD.

Oltre a questo, dal sito web Google Play Console è emerso che a muovere il tutto sarà presente un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Helio G36 e a supporto saranno presenti tagli di memoria con almeno 4 GB di RAM, anche se non è da escludere che l’azienda renda disponibili ulteriori tagli di memoria. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, è molto probabile che a bordo ci sarà Android 14.

Per il momento questo è quello che è emerso su questo nuovo dispositivo. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli prima del debutto ufficiale sul mercato.