Logitech, parlando di accessori legati al mondo dell’informatica, è davvero una realtà su cui è possibile fare affidamento, essendo sicuri di avere sempre tra le mani prodotti di qualità che risultano essere perfettamente duraturi nel tempo, ed in grado di raggiungere prestazioni spesso di livello superiore alla fascia di prezzo. Lo stesso discorso vale anche per il Logitech G Pro X Superlight, un mouse da gaming wireless che risulta essere compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio.

La sua natura wireless porta con sé due caratteristiche e considerazioni: può essere utilizzato sia con Android, che con iOS, Windows o MacOs, ed integra una batteria ricaricabile, il che gli permette di essere tranquillamente utilizzato in mobilità anche per lunghe settimane prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Essendo un mouse da gaming, nella parte inferiore possiamo trovare un sensore HERO estremamente sensibile, fino a 25’600 DPI, tutto per una maggiore precisione nei movimenti, e la possibilità, in parallelo, di utilizzarlo senza problemi anche su superfici non particolarmente consone (come il vetro, per intenderci).

Mouse Logitech: la promozione più folle

Il mouse in questione avrebbe un listino non propriamente economico, dovete infatti sapere che di base sarebbe in vendita a 164 euro, una cifra di assoluto rispetto, che risulta essere scontata del 35% grazie alla promozione attivata da Amazon, per arrivare così a spendere solamente 107,60 euro per il suo acquisto a questo link.

Una delle caratteristiche da tenere in considerazione, soprattutto per quanto riguarda la portabilità, riguarda il suo peso, che corrisponde a soli 63 grammi, risultando essere molto facile da spostare. Sono ben 5 i pulsanti programmabili sulla sua superficie, così da poter rendere il prodotto il più vicino possibile alle proprie esigenze, senza rinunce particolari.