Lenovo è una delle realtà, con Samsung, ad aver creduto profondamente nel segmento dei tablet nel suo periodo più buio, è sotto gli occhi di tutti la grande difficoltà che tale segmento, parlando di sitema operativo Android, ha attraversato negli ultimi anni, ma è proprio grazie a realtà come Lenovo, che ne è uscito tornando più forte di prima. Il modello oggi in promozione su Amazon è il Lenovo Tab M11, un prodotto che presenta un display da 10,95 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD e cornici relativamente sottili.

Sotto il cofano trova posto un processore MediaTek Helio G88, che viene supportato dalla presenza di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, il tutto contornato da un design veramente moderno e ben fatto, con il modulo delle fotocamere di forma rettangolare, nonché leggermente in rilievo rispetto alla scocca posteriore. La connettività è molto buona, in quanto la versione in promozione non solo si collega al WiFi dual-band (WiFi 5), ma è anche compatibile con il 4G LTE, permettendo quindi l’inserimento di una SIM al suo interno.

Se volete avere i codici sconto Amazon gratis e le offerte Amazon, allora dovete iscrivervi subito al canale Telegram dedicato.

Lenovo Tab M11: un’offerta imperdibile su Amazon

Una promozione di tutto rispetto gravita attorno al Lenovo Tab M11, tablet che di base sarebbe in commercio ad un prezzo che si aggira attorno ai 270 euro, ma che in questi giorni Amazon ha deciso di ridurre dell’11%, fino ad arrivare ad un valore finale che si aggira sui 240 euro. Il modello, esattamente la variante di cui bi abbiamo parlato, è commercializzata a questo link completamente sbrandizzata, e con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Il sistema operativo che potrete trovare al suo interno è Android, aggiornato alla versione 13, con possibilità di installare anche gli aggiornamenti successivi. E’ presente, inclusa in confezione, anche la Lenovo Tab Pen.