L’operatore telefonico italiano Vodafone continua a stupire la concorrenza con tante nuove proposte di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta bomba. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Vodafone Smart che arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Smart, arriva una nuova offerta bomba con fino a 200 GB in 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha stupito la concorrenza con una nuova offerta bomba. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Vodafone Smart. Si tratta di un’offerta che lascia letteralmente senza parole grazie alla sua grande quantità di traffico dati per navigare.

Nel bundle dell’offerta, sono inclusi ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 5G. L’offerta in questione arriva ad offrire ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Per avere questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 12,99 euro al mese.

Una delle cose interessanti di questa offerta è che avrà il prezzo bloccato per 24 mesi. Questo significa che il prezzo rimarrà invariato per almeno due anni. Per usufruire di 200 GB di traffico dati, però, gli utenti dovranno scegliere il metodo di pagamento automatico Smart Pay. In alternativa, sarà comunque possibile scegliere il metodo di pagamento classico su credito residuo. In questo caso, però, gli utenti avranno a disposizione una quantità di traffico dati più bassa pari a 100 GB, validi sempre per navigare con una connettività massima pari al 5G.

Ricordiamo che l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione presso i negozi autorizzati Vodafone da tutti i nuovi clienti dell’operatore, compreso chi attiverà un nuovo numero e chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.