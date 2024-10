L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco apportato delle novità sul suo catalogo di offerte mobile. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata ho. 4,99 1 GB. Quest’ultima è destinata principalmente a chi non ha la necessità di avere tanti giga per navigare, ma che preferisce chiamare e inviare messaggi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nel corso delle ultime l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha aggiornato il suo catalogo con una nuova super offerta. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata ho. 4,99 1 GB. Si tratta di un’offerta a basso costo pensata, come già detto, a chi non ha la necessità di una enorme quantità di giga per navigare.

Nello specifico, nel bundle dell’offerta è incluso ogni mese fino a 1 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari a 4G. Oltre a questo, nel bundle sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti. Gli utenti che attiveranno la promo dovranno sostenere una spesa comunque molto bassa pari a soli 4,99 euro al mese.

Questa nuova offerta proposta dall’operatore sarà a disposizione di tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici. Tra questi, ricordiamo i seguenti : Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile (ESP), CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Daily Telecom, Elimobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One.

Gli utenti potranno acquistare sia una nuova sim fisica sia una nuova eSIM. Nel primo caso, il costo è offerto gratuitamente, mentre nel secondo è previsto un costo di 1,99 euro.