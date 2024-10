Google Chrome per Android, a differenza della versione desktop, non ha mai integrato le estensioni. Ovvero i piccoli componenti aggiuntivi che migliorano la funzionalità del browser. Nuove indiscrezioni però suggeriscono che l’azienda stia lavorando per introdurre questa opzione anche nella versione mobile. L’idea che si trova alla base sembra essere quella di avvicinare maggiormente l’esperienza d’uso di Chrome su Android a quella offerta dai dispositivi ChromeOS. Questo aggiornamento, infatti, sarebbe parte di una strategia più ampia. Mirata a unificare le caratteristiche di Chrome tra le diverse piattaforme. In modo da consentire agli utenti di usufruire delle estensioni anche su dispositivi Android.

Estensioni Google: un progetto ambizioso per un browser più versatile

Attualmente, per accedere alle estensioni di Chrome su Android, bisogna affidarsi a browser alternativi basati su Chromium. Ma Google sembra intenzionata a cambiare rotta. Già da giugno, l’azienda aveva infatti annunciato l’obiettivo di rendere ChromeOS più simile al proprio sistema operativo. Ciò attraverso la condivisione di elementi fondamentali come il kernel Linux. In questo contesto, la possibile introduzione di una “Desktop-Android” build di Chrome, che include anche il supporto per le estensioni, segnerebbe un passo importante verso un unico sistema molto più integrato.

La scelta di non includere le estensioni nella versione mobile di Chrome finora ha avuto ragioni precise. Non solo lo scarso interesse del pubblico, ma anche la volontà di limitare l’ installazione di quelle che bloccano la pubblicità. Ad ogni modo, con l’avvicinamento delle infrastrutture tecnologiche di ChromeOS e Android, Google sembra riconsiderare questa decisione. La nuova versione del browser è pensata per dispositivi come i Chromebook. In più promette di portare il supporto alle estensioni al livello della versione desktop.

Al di là di tutto sembra però che, almeno per il momento, la conferma ufficiale di questa innovazione non sia ancora arrivata. Anche se molti indizi fanno sperare in un rilascio futuro. Se confermato, questo aggiornamento segnerebbe una svolta per tutti gli utenti Android, permettendo loro di personalizzare il browser mobile come mai prima.