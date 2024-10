TikTok ancora nei guai: 14 stati sostengono che sia dannoso per i minori

Ci sono stati tempi migliori per la celebre piattaforma social TikTok, la quale è sempre al centro del discorso ormai da diversi mesi. Gli argomenti non sono chiaramente di natura benevola per l’azienda, la quale sta attraversando un periodo davvero complicato.

Oltre alla possibilità di ban negli Stati Uniti, stanno arrivando altre accuse molto gravi legate alla sicurezza dei minori. Secondo quanto riportato, infatti ci sarebbero ben 14 stati americani che avrebbero messo su delle cause legali contro la celebre applicazione. L’accusa parlerebbe di una violazione della legge federale sulla protezione della privacy dei minori online. Tutto sarebbe chiuso all’interno del Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), il quale non verrebbe rispettato da TikTok che sarebbe, secondo l’accusa, in grado di creare danni alla salute mentale dei più giovani.

TikTok: la nuova accusa riguarda la privacy dei minori, l’app sarebbe pericolosa

Le accuse specificano che TikTok utilizzerebbe alcune funzionalità che contribuiscono a far sì che i bambini rimangano incollati allo schermo del dispositivo che usano. Tra le feature incriminate ci sono i video in riproduzione automatica, i filtri di bellezza e i contenuti suggeriti nel feed. Inoltre sul social verrebbero proposte anche diverse sfide virali, molte delle quali pericolose e che potrebbero portare i giovani a mettere a rischio la propria vita come è accaduto diverse altre volte con le celebri challenge già viste durante gli scorsi anni.

Il Procuratore Generale della California, Rob Bonta, ha aggiunto il carico da novanta, criticando anch’egli TikTok. Quest’ultimo sostiene infatti che gli strumenti di sicurezza proposti dall’azienda non funzionino come dichiarato. Gli effetti nocivi del social sui giovani sarebbero a sua detta molto più gravi di quanto TikTok dichiari. Al momento la situazione sembra essere davvero concitata e difficilmente si arriverà ad un punto di incontro. Molto probabilmente si andrà muro contro muro durante le prossime settimane.