OnePlus 13 è comparso nel video promozionale di Qualcomm?

Più si va avanti con il tempo, più sono le voci che corrono sul web riguardo al prossimo top cinese OnePlus 13. Secondo quanto riportato, si tratterà di un prodotto molto potente che darà spazio soprattutto all’autonomia, anche se il processore sarà il suo punto di forza principale. Sebbene alcune voci avessero messo la pulce nell’orecchio agli utenti riguardo ad una possibile esclusione dall’interno del prodotto del celebre chip Snapdragon 8 Gen 4 in arrivo in casa Qualcomm, ecco una nuova notizia che ha smentito il tutto in qualche modo.

Stando infatti, a quanto visto sul web, proprio Qualcomm avrebbe pubblicato un video promo su Weibo in cui figurerebbe il retro appartenente proprio a OnePlus 13. Questo significherebbe solo una cosa: a bordo del potente smartphone ci sarà di sicuro il nuovo processore dell’azienda.

OnePlus 13 compare nel video promo di Qualcomm: avrà uno Snapdragon 8 Gen 4

Il video sarebbe inequivocabile: quel retro dovrebbe appartenere con grande probabilità proprio a OnePlus 13. Nel frattempo, mentre lo si attende entro la fine di questo mese di ottobre, già ci sono tante informazioni sulle sue specifiche.

Acclarata la presenza al suo interno del chip Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, il telefono avrà un display da 6,82 pollici con risoluzione QHD (1440 x 3168), una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco fino a 5000 nit.

Per quanto riguarda invece la memoria, il prossimo OnePlus 13 potrebbe spingersi addirittura fino a 24GB di RAM. Lo spazio di archiviazione invece sarebbe pronto a mostrare un nuovo taglio da 1TB. La batteria sarà di certo l’altro punto di forza con una capacità di ben 6000mAh, offrendo così un’autonomia senza precedenti sul mercato. Inoltre non mancherà il supporto alla ricarica cablata da 100W e alla ricarica wireless da 50W. Questi aspetti tenderanno dunque OnePlus 13 uno dei dispositivi più veloci sul mercato non solo in merito alle prestazioni ma anche in termini di ricarica.