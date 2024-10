Vodafone e Google hanno annunciato una partnership decennale da oltre un miliardo di dollari, mirata a potenziare l’uso dell’intelligenza artificiale, dei servizi cloud e delle soluzioni di sicurezza informatica in Europa e Africa. L’accordo rafforza la collaborazione tra le due aziende, con l’obiettivo di offrire nuove esperienze digitali a milioni di consumatori e imprese. La partnership si estende a 15 Paesi dove Vodafone è già presente, con il coinvolgimento di partner in altri 45 mercati mondiali.

La partnership tecnologica tra Vodafone e Google

Uno dei principali obiettivi è fornire tecnologie avanzate basate su cloud e intelligenza artificiale. Vodafone amplierà la sua gamma di dispositivi, tra cui smartphone Google Pixel e altri Android di fascia alta, sfruttando la rete 5G paneuropea per migliorare l’esperienza utente. Grazie all’integrazione con Google Cloud, Vodafone introdurrà anche nuove funzionalità AI, accompagnate da guide online e personale formato per assistere i clienti.

La partnership si estende anche all’intrattenimento, con Vodafone TV che utilizza già Android TV come piattaforma in sei Paesi. L’integrazione delle funzionalità AI generativa di Google Cloud consentirà una fruizione televisiva più personalizzata, migliorando le raccomandazioni di contenuti e applicazioni. Inoltre, Google Ad Manager sarà utilizzato per ottimizzare la pubblicità indirizzabile, rendendo l’esperienza più fluida per gli spettatori. La collaborazione tra le due aziende potrebbe portare a un’integrazione più profonda dei servizi YouTube su Vodafone TV, inclusi abbonamenti e contenuti esclusivi.

Per le imprese, la partnership offre nuove soluzioni cloud e di sicurezza informatica. Vodafone utilizzerà la piattaforma Vertex AI di Google Cloud per accelerare l’innovazione, potenziando le capacità di machine learning e sviluppando soluzioni di cybersecurity. La piattaforma Security Operations di Google Cloud garantirà risposte in tempo reale alle minacce cibernetiche, proteggendo infrastrutture e clienti aziendali. Vodafone e Google collaboreranno anche per promuovere l’adozione di standard universali in settori cruciali come la sicurezza online e l’intelligenza artificiale responsabile, mirando a stimolare l’innovazione e a sostenere la trasformazione digitale su scala globale.