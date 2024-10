L’operatore virtuale HoMobile, legato a Vodafone, ha da poco presentato un’interessante novità tariffaria. La nuova proposta, denominata Ho 4,99 1GB, offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Oltre a 1Giga di traffico dati in 4G. Il tutto al costo di soli 4,99€ al mese. Si tratta di un importante miglioramento rispetto alla precedente offerta, che includeva soltanto 50 MB di dati. Mantenendo però lo stesso prezzo mensile. L’offerta è attivabile da chi effettua la portabilità del numero da alcuni operatori specifici. Tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri gestori virtuali. Essa è disponibile già dal 7 ottobre 2024.

Velocità di navigazione e opzione 5G con HoMobile

Tra i vantaggi di HoMobile troviamo anche l’attivazione gratuita. Mentre il formato SIM digitale, ovvero l’eSIM, ha un costo aggiuntivo di 1,99€. Per attivare la promo, è sufficiente eseguire una ricarica di 5€, dalla quale verrà scalato il costo del primo rinnovo. In più, come indicato nel sito dell’operatore, vi è la possibilità che la navigazione internet sia bloccata per errore. Un dettaglio che sembra ricalcare quanto accadeva con la precedente versione dell’offerta, ma che potrebbe non essere corretto.

Dal lancio avvenuto nel 2018, HoMobile ha fatto passi avanti importanti nell’offerta di servizi. Grazie alla rete Vodafone, garantisce una velocità di connessione in 4G fino a 60Mbps, sia in download che in upload. Per chi volesse usufruire della velocità del 5G, è disponibile anche l’opzione “ho. Il Turbo”, disponibile al costo di 1,29€ al mese. Oppure il programma “ho.+” a 1,99€. È importante ricordare però che l’accesso al 5G richiede uno smartphone compatibile e la copertura 5G. In assenza di queste condizioni, la connessione continua su rete 4G, con una velocità massima teorica di 300Mbps.

Un altro aspetto da tenere presente è che, al superamento del traffico dati incluso, la navigazione si blocca senza addebiti aggiuntivi. Ad ogni modo per avere maggiori dettagli vi consigliamo di visitare il sito web ufficiale del gestore.