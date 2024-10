Il browser web più utilizzato probabilmente in tutto il mondo è senza alcun dubbio Chrome, il noto software di Google è infatti utilizzatissimo sia su piattaforme desktop sia su piattaforme mobile, quest’ultimo è preinstallato in tutti i dispositivi Android ma è anche utilizzabile su altri sistemi operativi come iOS di Apple.

Trattandosi di un software Google, ovviamente gode di tutta la politica di aggiornamenti costanti e ben fatti che l’azienda mette a disposizione dei propri software, grazie a un team di sviluppo dedicato che si occupa di mantenerlo sempre aggiornato e al passo coi tempi sia in termini di sicurezza sia in termini di funzionalità e usabilità, proprio in tal senso, il team sviluppo si è occupato recentemente di un nuovo aggiornamento mirato a migliorare l’utilizzo delle schede che consentono di organizzare nel modo migliore l’uso di tutte le pagine che abbiamo aperto all’interno di Google Chrome.

Un boost importante

In primis abbiamo l’introduzione del Floating Action Button, ovvero il pulsante “flottante”, in sostanza si tratta di una versione rivisitata e aggiornata del pulsante nuova scheda presente precedentemente in alto a sinistra che ora invece si trova in basso a destra e ha i colori che si adattano a seconda della schermata visualizzabile, quest’ultimo di conseguenza possiamo dire che è stato rivisto e riadattato al nuovo design che Google sta utilizzando per i propri software, infatti ricorda il pulsante scrivi presente all’interno di Gmail.

L’altra novità riguarda il fatto che adesso la pagina di gestione delle schede racchiude al suo interno davvero ogni elemento, sarà infatti possibile visionare le singole schede aperte ma anche i gruppi di schede che contengono al loro interno molteplici schede, in tal modo avrete accesso a una gestione unificata e semplificata di tutte le schede aperte all’interno del browser, si tratta di una decisione coerente con la nuova politica di Google che mira a semplificare l’utilizzo dei propri software in favore dell’intuitività d’uso.