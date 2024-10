Iliad: scegliere è difficile tra queste 3 GIGA, ecco i contenuti

La storia di Iliad è ormai conosciuta da tutti, soprattutto per quanto sia vantaggioso scegliere una delle sue offerte. Effettivamente è diventato ricorrente andare a dare uno sguardo sul portale dell’azienda, il quale spesso pullula di soluzioni che definire vantaggiose sarebbe dir poco.

Da quando è arrivato in Italia, Iliad riesce a tenere in mano l’intera situazione, con le sue offerte che riescono a durare nel tempo senza mai scadere proprio come aveva promesso al suo arrivo. Riuscire a spodestare questa realtà sarà impossibile, almeno per i prossimi anni in quanto continuano ad arrivare offerte nuove e qualcosa dal passato, ma con altri prezzi, i quali sono più bassi del solito. A dimostrare tutto questo è stato l’ultimo mese, il quale è figlio del sesto compleanno festeggiato a giugno dal provider: da quel momento infatti le offerte non si sono più fermate e ad oggi sono ben tre quelle disponibili per le quali gli utenti nutrono un forte imbarazzo della scelta.

Iliad continua a vincere grazie alle sue offerte migliori che si ripetono, ma con prezzi più bassi

Partendo dalla prima, ci si ritrova di fronte ad una soluzione da ben 120 giga in 4G ogni mese compresa di minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti. Il prezzo in questo caso è il più basso tra tutti, siccome l’offerta costa solo 7,99 € mensili per sempre. L’altra offerta che Iliad mette a disposizione invece aumenta il passo, fino a spingersi a 180 giga in 5G. Ovviamente anche qui non possono mancare minuti e messaggi senza limiti, il tutto per un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. A concludere il quadro ci pensa l’offerta leader assoluta, quella che con 11,99 € al mese permette di avere i soliti minuti e messaggi illimitati ma con 250 giga in 5G per la navigazione Internet.

Il vero vantaggio di un gestore forte come Iliad è sicuramente quello di offrire uno sconto ai propri utenti nel momento in cui scelgono anche l’offerta in fibra ottica. Ogni promo che abbia un costo di almeno 9,99 € al mese infatti consente di risparmiare sulla fibra fino a farla pagare solo 19,99 € al mese invece che 24,99 €.