Apple Watch: un'app avviserebbe in anticipo gli utenti prima di ammalarsi

L’utilizzo di uno smartwatch oggi è consigliato a tutti, in quanto possono certamente rendere più semplici diversi processi quotidiani. La grande comodità è chiaramente quella di avere al polso un prodotto che oltre a segnare l’ora, può garantire diverse funzionalità in dotazione ad uno smartphone, senza tirare quest’ultimo fuori dalla tasca per controllare notifiche, promemoria e quant’altro. Ovviamente, leader nel settore non poteva che essere Apple Watch, dispositivo a più riprese premiato come il migliore di tutti.

Sono diverse le possibilità che fornisce questo prodotto, sia per quanto riguarda le notifiche e tutto ciò che c’è di contorno, sia per quanto concerne le attività vitali e dunque elettrocardiogramma, monitoraggio del battito cardiaco, dell’ossigeno nel sangue e ora anche dell’apnea notturna. A quanto pare, però qualcuno avrebbe parlato di un’applicazione da integrare su Apple Watch, che sarebbe addirittura in grado di prevenire.

Apple Watch, questa è l’app che avvisa l’utente: “Stai per ammalarti”

Oltre ad apprezzare le grandi caratteristiche lanciate con l’ultimo Apple Watch Series 10, alcuni utenti affermano qualcosa che a primo impatto potrebbe sembrare assurdo. Stando a quanto riportato da diverse persone, l’app Vitals, disponibile su watchOS 11, sarebbe addirittura in grado di avvisare in anticipo quando una persona sta per ammalarsi. Un utente di Reddit ha raccontato la sua esperienza, affermando che l’app in questione gli ha mostrato per tre notti una temperatura del polso più alta del normale. Subito dopo infatti si è ammalato.

Un altro utente ha dichiarato quanto segue: “Ho iniziato a usare Vitals quando è stata lanciata nella versione beta, e da allora mi sono ammalato due volte. Entrambe le volte l’app sembrava saperlo con qualche giorno di anticipo, anche se io non sentivo nulla. È incredibile quanto possa essere utile questa funzionalità“.

Tutto ciò sembra davvero assurdo, ma a quanto pare le testimonianze sono tante. Faremo dei test durante i prossimi giorni per capirci qualcosa in più.