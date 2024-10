Pericolo per un nuovo ransomware legato all’AI

Sambucci, in una recente intervista, fa riferimento alla distinzione tra “safety” e “security“. Il primo termine riguarda la sicurezza fisica, ovvero quella che si occupa di errori o incidenti che influiscono direttamente sulla vita umana. Il secondo, invece, riguarda la protezione logica. Quest’ultima riguarda la difesa da attacchi informatici. In italiano, entrambi i concetti sono tradotti con il termine “sicurezza“. Con l’arrivo dell’AI i due aspetti si uniscono.

Il ransomware moderno rappresenta una minaccia ancora più sofisticata rispetto al passato. Gli attacchi non si limitano più a criptare i dati, ma mirano a manipolare i dataset che alimentano le AI. Suddetto ransomware sfrutta i bias intrinseci nell’intelligenza artificiale. Quest’ultimi vengono trasformati da difetti legati all’addestramento in potenti strumenti di attacco.

La manipolazione dei dati di addestramento riguarda diversi settori e in alcuni di questi può avere conseguenze particolarmente gravi, come, ad esempio, in quello medico. A tal proposito, se un hacker alterasse i dati utilizzati da un’AI per diagnosticare malattie o decidere terapie, le ripercussioni potrebbero essere letali.

Sambucci, per affrontare tale minaccia, suggerisce l’adozione di misure di sicurezza specifiche. L’intelligenza artificiale richiede soluzioni avanzate. I tradizionali software di cybersecurity, infatti, non sono progettati per rilevare manipolazioni nei dataset o negli algoritmi di machine learning.