Con l’operatore telefonico Iliad la parola d’ordine è risparmio e lo si può capire dalla vasta proposta di cui dispone. Ogni mese, compreso il mese corrente, l’operatore stupisce utenti e soprattutto i competitors, con delle offerte di rete mobile che lasciano letteralmente senza parole. Ci sono infatti offerte un po’ per tutti i gusti, per chi vuole risparmiare, per chi vuole una grande quantità di giga per navigare o per chi vuole un’offerta per i propri dispositivi IoT. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Iliad stupisce sempre, offerte mobile per un super risparmio

L’operatore telefonico Iliad non smette di stupire gli utenti e i competitors con una vasta gamma di proposte davvero super interessanti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore mette ogni mese a disposizione tantissime offerte pensate un po’ per tutte le esigenze. Una delle più economiche è senz’altro l’offerta denominata Iliad Domotica. In questo caso, infatti, gli utenti dovranno pagare solo un costo di 1,99 euro al mese per gestire i propri dispositivi per la smart home.

Segue poi l’offerta Iliad Voce, una delle offerte di rete mobile più a basso costo. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 40 MB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti verso tutti, il tutto ad un costo di appena 4,99 euro al mese. Si tratta di un’offerta pensata per lo più a chi ha bisogno più che altro di effettuare chiamate e inviare messaggi.

Per chi vuole invece navigare in libertà, sono al momento disponibili varie offerte. Una delle più interessanti e convenienti del momento è senz’altro l’offerta denominata Iliad Giga 120. Con quest’ultima, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+. Rimangono sempre inclusi nel bundle dell’offerta minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Per questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a soli 7,99 euro al mese.