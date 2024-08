Ritorniamo su un argomento che ha trovato la sua centralità un paio di mesi fa e solo ora viene finalmente ritirato fuori dal vaso di Pandora. Stiamo parlando di una vicenda che coinvolge il famosissimo Epic Games Store.

Negozio online che si trovava immerso in una discussione soprattutto con Apple per la sua disponibilità sui suoi dispositivi.

Epic Games Store, tutto risolto?

A quanto pare finalmente lo Store di Epic è disponibile per il download direttamente su iPhone nell’Unione Europea, mentre per Android in tutto il mondo. Molti sono i titoli che la piattaforma ci consente di giocare, come ad esempio Fortnite, Fall Guys e molti altri titoli molto famosi.

Passo davvero significativo e molto importante per Epic Games Store, il quale ha condotto una notevole battaglia per distribuire i propri giochi su ogni tipo di dispositivo mobile. Infatti esso collabora anche con app store di terze parti, proprio per garantire una notevole espansione su vari canali.

Anche se questo si può definire un progresso, Epic Games si ritrova costantemente a lottare contro le clausole anticoncorrenziali che sono attualmente imposte da Apple e Google. Infatti è la stessa azienda che sta lavorando con i svariati regolatori per permettere di creare un ecosistema mobile molto più aperto e competitivo.

Parlando di giochi disponibili sull’Epic Games Store sono presenti Fortnite, Rocket League Sideswipe o addirittura la nuova versione per mobile di Fall Guys. Molti sono gli aggiornamenti effettuati su questi giochi come ad esempio con il nuovo Capitolo 5 – Stagione 4 di Fortnite, anche chiamato “Giudizio Fatale”. Il quale è disponibile su tutte le piattaforme e dispositivi mobili.

Ritornando invece sul discorso iOS, attualmente la situazione sembra essere limitata all’UE, anche se segna un importante passo per Epic Games Store. Infatti sempre quest’ultima sta continuando a spingere per avere una maggiore apertura soprattutto nel mercato delle app.