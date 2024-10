Uno dei prezzi più bassi dell’ultimo periodo su Amazon, dopo l’ottima Festa delle Offerte Amazon Prime dei giorni scorsi, va a toccare uno smartwatch, un prodotto da portare al polso, non essenziale, ma comunque dal rapporto qualità/prezzo decisamente bilanciato a favore a di coloro che non vogliono investire troppo denaro per il suo acquisto.

Il prodotto in questione presenta un display da 1,85 pollici di diagonale, trattasi di un pannello LCD completamente a colori e retroilluminato, oltre che touchscreen, capace di ricevere gli input senza troppa difficoltà o ritardo, che viene anche controllato dalla presenza di un piccolo pulsante fisico posto direttamente sul lato destro. Le funzioni che è possibile raggiungere sono sostanzialmente sempre le stesse, con oltre 100 attività sportive tra cui poter scegliere, passando per passi percorsi, calorie bruciate, distanze, monitoraggio del sonno, o misurazione del battito cardiaco. Il tutto essendo completamente impermeabile agli agenti atmosferici di vario genere.

Smartwatch in super sconto su Amazon: che offerta

Al giorno d’oggi potete avere uno smartwatch ad uno dei prezzi più bassi che a tutti gli effetti si siano mai visti, nessuno avrebbe mai pensato verso la fine del 2024 di poter mettere le mani su un prodotto di questo tipo con una spesa finale da sostenere pari a soli 19,99 euro. Tutto ciò è possibile in primis grazie ad Amazon, ma anche alla riduzione del 78% che è stata effettivamente applicata in automatico dalla stessa azienda a questo link.

Il prodotto è perfettamente utilizzabile con qualsiasi sistema opreativo, in questo modo l’utente lo potrà collegare senza difficoltà con uno smartphone Android o con un iOS, riuscendo ugualmente a raggiungere ottima qualità e tutte le funzioni che lo stesso va a proporre e promettere.