Google Drive

Google ha iniziato il rollout di nuove funzionalità per i lettori video integrati in Google Foto e nella versione web di Google Drive. Le modifiche includono un’interfaccia aggiornata per l’app mobile, nuove anteprime su desktop e una possibile integrazione con l’app CapCut.

Nuova interfaccia per il lettore video di Google Foto

In Google Foto, è in corso un rollout lato server di un nuovo lettore video con interfaccia aggiornata. La barra di avanzamento è ora più spessa e dotata di un indicatore verticale in stile Material 3 Expressive, per una navigazione più fluida all’interno del contenuto.

I pulsanti di pausa e volume sono stati spostati sopra la barra di avanzamento, mentre il timer resta al centro. Con un doppio tap a destra o sinistra si avanza o si torna indietro di 5 secondi. Questa gesture può essere ripetuta, migliorando la navigazione temporale nei contenuti.

Nuova schermata per il backup in Google Foto

Sempre nell’ambito delle modifiche a Google Foto, l’app introduce una nuova schermata di benvenuto per incentivare l’uso del backup automatico. Il restyling, coerente con le linee guida Material 3, si aggiunge agli aggiornamenti già in corso per rinnovare l’interfaccia dell’app su Android.

La schermata aggiornata sostituisce quella precedente mantenendo le funzionalità ma con una nuova veste grafica, pensata per rendere più evidente il valore del backup nella gestione dei propri ricordi digitali.

Un collegamento diretto all’editor CapCut?

Nel codice dell’app Google Foto versione 7.38 è stato individuato un nuovo pulsante “Modifica in CapCut”, presente all’interno della sezione Ricordi. Il pulsante consente di aprire un contenuto direttamente nell’app CapCut o di scaricarla, se non presente sul dispositivo.

La novità risulta sorprendente, dato che CapCut è un’app di terze parti sviluppata da ByteDance, la stessa azienda di TikTok. Il collegamento sembra riguardare solo Ricordi composti da più foto e non i video singoli. Non è chiaro se si tratti di un test limitato o di una futura integrazione stabile.

Su Google Drive web, Google ha implementato una funzione ispirata a YouTube per la riproduzione video. Passando il mouse sulla barra di avanzamento, ora compare una miniatura di anteprima che mostra il frame corrispondente a quel punto del video.

Questa funzione semplifica l’individuazione rapida del momento desiderato in un video, migliorando l’esperienza di navigazione visiva. La novità è già disponibile per utenti Workspace e account personali, con rollout iniziato il 22 luglio 2025 e in fase di completamento nei prossimi 15 giorni.