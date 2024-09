Di recente sembra che Google sia alle prese con una serie di miglioramenti intensivi. Quest’ultimi riguardano da vicino diversi sistemi e prodotti metti a disposizione per il sistema Android. In questo modo, l’azienda di Mountain View sta puntando a migliorare in modo significativo l’esperienza di tutti gli utenti in giro per il mondo. A tal proposito, è importante menzionare le novità in arrivo per la funzione Quick Share. Sembra, infatti, che Google abbia lavorato per rendere molto più rapito lo scambio di dati. In che modo sarà possibile?

Google: ecco i cambiamenti per Quick Share

A riportare la notizia su X è stato il leaker AssembleDebug. Nello specifico, è stato condiviso un video in cui viene mostrata una nuova funzionalità introdotta da Google per Quick Share sui dispositivi Android.

È importante evidenziare che per il momento non sono emerse particolari informazioni a riguardo. In particolare, non è stato ancora annunciato quando la funzionalità potrebbe essere diffusa a tutti gli utenti che utilizzano l’applicazione su dispositivi Android. Ma in cosa consiste tale novità?

Secondo quanto riportato nel video pubblicato su X, sembra che si tratti di una nuova funzionalità di condivisione. Nello specifico, gli utenti potranno condividere dati utilizzando un codice QR. Ciò significa che sarà possibile usare Quick Share per inviare/ricevere file in modo molto più semplice e veloce. Basterà, infatti, effettuare una scansione di un codice QR. In questo modo, Google offre a tutti gli utenti Android di accedere ad un’esperienza semplificata e soprattutto molto più intuitiva.

Si tratta di un’opzione estremamente utile che secondo quanto emerso fino ad ora potrebbe presentare delle potenzialità da non sottovalutare per il processo di condivisione. Come anticipato, al momento non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali. Sarà necessario attendere una dichiarazione ufficiale da parte di Google per essere aggiornati sull’arrivo della nuova opzione disponibile su Quick Share.