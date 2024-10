La casa automobilistica McLaren continua a conquistare tutti gli appassionati che da anni seguono il brand grazie alla presentazione di una nuova vettura. Non a caso, stiamo parlando della supercar McLaren W1 che si contraddistingue inevitabilmente grazie ad un attento lavoro portato avanti dal team ingegneristico.

Nello specifico, la McLaren W1 non può che attirare l’attenzione grazie alla sua potenza assicurata da un motore V8 ibrido in grado di erogare complessivamente circa 1.300 CV. Secondo quanto fa sapere la stessa casa costruttrice, la W1 sarà prodotta in un numero limitato di unità e venduta ad un prezzo da far girare la testa. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova supercar di Casa McLaren nel corso di questo articolo.

McLaren W1: design ricercato e potenza per la nuova supercar

McLaren porta avanti il suo lavoro per lanciare sul mercato sempre veicoli in grado di conquistare tutti. La nuova W1 è senza dubbio un esempio della ricerca che la casa automobilistica effettua prima di portare su strada un veicolo.

Come anticipato in apertura, la supercar W1 si contraddistingue grazie ad un V8 biturbo da 4,0 litri MHP-8 in grado di erogare 928 CV abbinato ad un motore elettrico a flusso radiale da 347 CV. Dunque, la potenza complessiva si attesta a ben 1.275 CV con 1.340 Nm di coppia. Per quanto riguarda la batteria, la casa automobilistica McLaren ha deciso di montare una cella da da 1,384 kWh. Velocità massima fino a 350 km/h e scatto da 0 a 100 in soli 2,7 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 5,8 secondi.

Come accennato in apertura, stiamo parlando di una supercar che sarà prodotta solo in numero limitato. Nello specifico, il costruttore fa sapere che saranno solamente 399 le unità di W1 prodotte e tutte sono già state vendute. Per i curiosi, sappiamo che la McLaren W1 ha un costo di circa 2,4 milioni di euro. Insomma, stiamo parlando di un gran lavoro da parte del costruttore britannico.