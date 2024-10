A ormai pochissimi giorni dalla nuova edizione del Salone di Parigi 2024 continuiamo a scoprire chi saranno i protagonisti che ne prenderanno parte. Tante le case automobilistiche che coglieranno l’occasione per presentare le novità realizzate per conquistare sempre più utenti appassionati del settore automobilistico. Tra i protagonisti del Salone di Parigi 2024 non possiamo non citare la casa automobilistica inglese MINI.

Non a caso, infatti, il palcoscenico del Salone di Parigi 2024 che si terrà dal 14 al 20 ottobre ospiterà le nuove Mini John Cooper Works. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla novità di Casa MINI nel corso di questo articolo che abbiamo deciso di dedicargli.

MINI: le novità al Salone di Parigi 2024

Novità che catturano l’attenzione di tutti gli appassionati del settore automotive. Non a caso, la casa automobilistica MINI approfitterà del Salone di Parigi 2024 per presentare nuove versioni della sua MINI Cooper. Nello specifico, potrebbero essere svelate la versione hatchback e la Countryman. Entrambe contraddistinte da un design ricercato e iconico grazie alla presenza di alcuni dettagli unici.

La casa automobilistica inglese, per il momento, non ha svelato molti dettagli che andranno a contraddistinguere i veicoli. Quello che sappiamo, finora, è che le nuove MINI John Cooper Works saranno completamente elettriche. Nonostante non siano state diffuse informazioni sulle caratteristiche tecniche, si ipotizza che la potenza possa essere superiore rispetto ai modelli precedenti.

Naturalmente, il Salone di Parigi che si terrà dal 14 al 20 ottobre 2024 sarà un’occasione imperdibile per le case automobilistiche. Non a caso, MINI ne approfitterà per presentare le nuove versioni e svelare finalmente tutte le caratteristiche tecniche che le contraddistingueranno. Non ci resta che attendere altri giorni per poter venire a conoscenza dei modelli che conquisteranno il futuro del mercato automobilistico. Non dimentichiamo che MINI è solamente una dei tanti protagonisti che sveleranno importanti novità sui prossimi modelli che saranno portati su strada.