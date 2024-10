Jeep Compass sta per arrivare sul mercato e promettono un importante cambiamento riguardo la generazione attualmente disponibile. In particolare, è già stata annunciata una nuova piattaforma. Inoltre, sarà disponibile una versione totalmente elettrica. E non è tutto, Jeep ha rilasciato anche un nuovo teaser in cui viene mostrato il nuovo SUV della gamma.

Jeep Compass: i primi dettagli emersi

Come anticipato, una delle novità riguarda la presenza della piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis. Il nuovo modello, come annunciato da Jeep, sarà a benzina, ibrido ed elettrico. Considerando la presenza della piattaforma STLA Medium, è possibile ipotizzare alcuni dettagli relativi la nuova vettura.

Nello specifico, il modello ibrido avrà un 3 cilindri di 1,2 litri da 100 kW/136 CV. A quest’ultimo si unisce un cambio automatico a 6rapporti. Ciò con un’unità elettrica da 21 kW/29 CV. Per quanto riguarda il modello a benzina, si è supposto che verrà presentato solo sul mercato americano. Infine, sarà disponibile la versione completamente elettrica. Qui potrebbe essere presente un powertrain con potenze comprese tra 157 kW/213 CV e 240 kW/326 CV. Ciò anche con la trazione integrale.

Per il design, si è supposto che la nuova Jeep Compass potrebbe avere passaruota sporgenti e più squadrati. Gli interni della vettura non sono ancora noti, ma è ipotizzabile che saranno caratterizzati da un sistema di infotainment particolarmente all’avanguardia.

È importante ricordare che si tratta di speculazioni. Al momento Jeep non ha rilasciato informazioni dettagliate, dunque sarà necessario attendere per avere conferme su tali assetti. Nel frattempo, è stato reso noto che la nuova Jeep Compass sarà presentata a livello mondiale. Il debutto europeo è atteso per il 2025. Mentre l’anno successivo potrebbe arrivare anche quello per gli Stati Uniti. Non sono note le tempistiche precise, ma almeno per l’Europa è evidente che non bisognerà attendere troppo tempo prima dell’arrivo della nuova vettura Jeep.