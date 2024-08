Jeep: nuova Compass e tanti altri modelli in arrivo

Jeep è al lavoro su una serie di nuovi modelli che trasformeranno completamente la sua intera gamma e porteranno molta più scelta alla clientela nei prossimi anni. Le nuove aggiunte avranno una cosa in comune e cioè l’utilizzo delle piattaforme più recenti targate Stellantis. Tra le novità più attese c’è sicuramente la nuova versione dell’amatissima Jeep Compass. Il restyling verrà svelato al pubblico tra non molto, circa tre mesi, ed arriverà tra le nostre mani il prossimo anno.

La nuova Compass avrà come base la versatile e conosciuta piattaforma STLA Medium. La tecnologia è già infatti utilizzata per le nuove Peugeot 3008 e Opel Grandland perché permette l’utilizzo di più motorizzazioni. Questo significa che il SUV compatto condividerà molte soluzioni con queste “cugine”, inclusa la disponibilità di varianti ibride plug-in ed elettriche. Anche se avrà un’architettura simile, Jeep al contempo assicura tutti che la sua auto avrà un design unico, capace di distinguersi da tutti gli altri modelli, così come hanno fatto i veicoli del brand fino ad oggi. Aspetti come la linea di cintura e alcune strutture legate alla sicurezza saranno sì elementi comuni, ma la nuova Compass avrà un look marcato, probabilmente ancora più squadrato e imponente.

Restyling e ritorno dei famosi modelli Jeep

Oltre alla Compass, Jeep ha in cantiere altri progetti importanti. Tra questi c’è la revisione della sua famosissima Wagoneer S, presentata lo scorso maggio. In questo caso l’auto pare sia basata sulla piattaforma STLA Large. Questo SUV di grandi dimensioni sarà uno dei più importanti dell’azienda, se non la sua “punta di diamante”. Un altro modello in arrivo è la Jeep Recon. Si tratta sempre di un SUV ma progettato per il fuoristrada estremo, ideale per le anime che cercano l’avventura. Ma le novità non sono di certo finito. La Jeep sta lavorando alla nuova generazione della Renegade, che adotterà una piattaforma completamente diversa dalle attuali. Anche il futuro della Wrangler è assicurato, con una nuova versione che sarà disponibile sia con motori classici sia in una variante totalmente elettrica.