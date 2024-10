Google sta per introdurre una nuova funzionalità nel Play Store che cambierà completamente l’esperienza degli utenti su dispositivi mobili e veicoli. Le future versioni del PlayStore si concentreranno sulle app create appositamente per tablet e per l’uso nei sistemi di intrattenimento delle automobili. Questa iniziativa deriva dal programma “Car-ready mobile apps”. Il quale è stato presentato durante il Google I/O 2024. Quest’ ultimo si pone l’obiettivo di permettere l’utilizzo delle applicazioni per tablet sugli schermi delle auto. Specialmente quando il veicolo è parcheggiato.

Google Play Store: app differenziate per l’auto, tre livelli di integrazione

La scoperta deriva in seguito ad una stringa di codice che è stata trovata nell’ultima versione del Play Store (v43.0.18-31) che ha rivelato l’intenzione di Google di creare una categoria di applicazioni capaci di funzionare su tablet e auto. Il codice segnala un futuro aggiornamento che renderà il passaggio tra dispositivi ancora più fluido e interconnesso. Tale progetto punta infatti ad offrire una transizione naturale tra i dispositivi, sfruttando la somiglianza tra i due tipi di schermo.

Il programma “Car-ready mobile apps” prevede tre livelli di integrazione. Le “Car-differentiated” sono piattaforme sviluppate appositamente per l’hardware delle auto. Esse offrono esperienze diverse a seconda se l’automobile sia in movimento o parcheggiata. Poi abbiamo le “Car-optimized”, che presentano ottimizzazioni specifiche per l’auto. Mentre le “Car-ready” sono compatibili con schermi grandi e utilizzabili solo quando il veicolo è fermo. Senza la necessità di ulteriori sviluppi da parte dei creatori.

Il programma inizierà con categorie di app come video, giochi e browser, e Google valuterà attentamente la sicurezza e la compatibilità prima di approvarle per l’uso. In futuro, ci si aspetta un’espansione a nuove categorie per migliorare l’esperienza d’utilizzo anche durante la guida. Ad ogni modo per avere ulteriori dettagli circa l’ utilità e il loro livello di usabilità non ci resta che attendere.