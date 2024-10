Allenarsi tra le mura domestiche diventa ancora più semplice grazie alla collaborazione tra Technogym e Samsung. Infatti, la celebre azienda italiana, leader mondiale nel settore del fitness, ha annunciato l’integrazione della sua app ufficiale su alcuni modelli di Smart TVSamsung. In particolare, saranno interessati i dispositivi dotati dell’ultimo aggiornamento di Tizen OS, tra cui il nuovo Samsung-Daily+. Questa iniziativa permetterà agli utenti di seguire oltre 130 sessioni di allenamento direttamente sullo schermo del proprio televisore. L’obiettivo è offrire la comodità di una palestra casalinga, con routine personalizzate mirate a migliorare forza, resistenza e benessere generale.

Compatibilità e abbonamenti: ecco quali TV Samsung supportano Technogym

Oltre agli esercizi pensati su misura per ogni persona, l’applicazione consente di accedere ai workout più popolari tra la community. In modo da rendere l’esperienza ancora più varia e stimolante. Le discipline proposte includono esercizi a corpo libero, sessioni di cardio, meditazione, Pilates, allenamenti di forza e yoga. Insomma, la nuova interfaccia di Technogym, progettata per essere intuitiva e interattiva, trasforma il salotto in un centro fitness a portata di telecomando. Ovviamente però, è necessario avere la giusta motivazione e impegno per ottenere risultati concreti.

Non tutti i televisori Samsung sono attualmente compatibili con la piattaforma. Tale integrazione è riservata ai modelli più recenti, rilasciati nel 2024, che supportano l’ultima versione di Tizen OS. Tra questi troviamo le serie UHD, The Frame, OLED, Neo QLED e Neo QLED 8K. Gli interessati possono scaricare l’app gratuitamente. Alcune funzionalità avanzate però richiedono l’iscrizione di un abbonamento a pagamento.

Questa collaborazione è stata accolta con grande entusiasmo dai vertici di Samsung. In quanto vedono nelle loro TV non solo un mezzo di intrattenimento. Ma anche uno strumento per migliorare il benessere degli utenti. Sottolineando l’importanza di offrire soluzioni innovative per rispondere a questa esigenza crescente. Dunque con questa novità, l’ azienda coreana punta a consolidare la sua presenza nel settore del fitness digitale. Offrendo ai propri clienti nuove opportunità per prendersi cura della propria salute.