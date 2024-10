Iliad costa solo 7,99 euro al mese: ci sono 3 offerte fino a 250GB in 5G

Iliad è intervenuta con delle nuove proposte lungo tutto il corso di questo 2024, spesso richiamando anche ciò che era stato presentato in passato. Proprio con questa forma mentis, il colosso della telefonia mobile sta dimostrando di avere sempre sotto mano ciò che gli occorre per battere la concorrenza ed in questo caso ben tre promozioni mobili.

La linea Giga non è mai stata così affollata: ci sono tre offerte molto simili tra loro che però differiscono innanzitutto per il prezzo mensile che è stato lanciato.

Iliad: queste sono le tre offerte clamorose che stanno battendo la concorrenza

La prima proposta è già di rilievo, in quanto permette di avere tutto. Stiamo parlando della famosissima Giga 120, una vera garanzia per chi conosce bene Iliad e il suo modo di fare. Il gestore ha scelto di rendere ancora una volta disponibile questa soluzione, la quale ha un prezzo di soli 7,99 € mensili per sempre. Al suo interno include ciò che serve e dunque minuti senza limiti verso qualsiasi numero in Italia e all’estero, messaggi senza limiti e 120 giga per connettersi alla rete mobile in 4G.

Ovviamente il discorso non si chiude con questa prima proposta, in quanto ce ne sono altre due, nettamente migliori dal punto di vista della qualità e della quantità. La prima è la Giga 180, soluzione già vista in passato, ma che oggi offre anche il 5G gratis al suo interno. Con un prezzo di soli 9,99 € al mese, questa presenta gli stessi messaggi minuti dell’offerta precedente e 180 giga.

L’ultima offerta è una vera e propria chicca: si tratta della Giga 250. Questa soluzione infatti, vanta al suo interno ben 250 giga in 5G tutti i mesi per 11,99 €. Anche qui ci sono gli stessi minuti e messaggi ed è da ricordare che in tutte le proposte del gestore il prezzo scelto vale per sempre.