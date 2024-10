Apple pensa ad un iPhone SE 4 con display OLED tutto nuovo

La concentrazione di tutti è stata relegata unicamente ai nuovi iPhone presentati durante lo scorso mese di settembre. La gamma 16 è sicuramente di rilievo ed occuperò gli scaffali per lungo tempo ma a quanto pare ben presto lo scenario potrebbe cambiare, anzi essere integrato da un nuovo dispositivo.

Apple infatti sta preparando il lancio del suo prossimo smartphone, quello più economico che ormai manca da circa due anni all’appello. Stiamo parlando del nuovo iPhone SE 4, dispositivo che abbraccerà un nuovo design e che lascerà indietro tutti gli aspetti che avevano caratterizzato i melafonini del passato.

iPhone SE 4 avrà un display OLED e sarà molto simile all’iPhone 14

L’iPhone SE 4 del 2025 sarà diverso da qualsiasi altro prodotto mai presentato da Apple fino a questo momento nella sua linea più economica. Il cambiamento più grande risulterà sicuramente il nuovo display OLED, uno dei motivi per cui acquistare il prodotto. Non ci sarà più il vecchio display da 4,7 pollici caratterizzato da bordi doppi e tecnologie ormai obsolete. In precedenza, si diceva che il display dell’iPhone SE 4 fosse preso in prestito dall’iPhone 13, mentre ora il discorso è diverso. Il rinomato analista che si occupa del settore display, Ross Young, afferma ora che Apple cercherà di fare di meglio con il prossimo iPhone SE 4.

Invece di utilizzare il display dell’iPhone 13, come precedentemente suggerito, Ross Young ora suggerisce che Apple avrebbe optato per l’utilizzo dello schermo dell‘iPhone 14. In queste ore si sta parlando tanto di quella che sarà la resa del pannello, la quale risulterà diversa dagli altri display OLED. Stanno a quanto dichiarato, infatti ci sarà una nuova tecnologia a renderlo performante. Almeno per il momento sono queste le informazioni che trapelano dal web e non c’è altro da sapere, se non sicuramente che si accantonerà anche il tasto home. Non bisogna fare altro che attendere.