Sony ha annunciato importanti novità per alcuni dei suoi dispositivi audio. Si tratta di “Trova il mio dispositivo” ora disponibile anche su tali dispositivi. È un’opzione molto utile per tutti gli utenti che utilizzano auricolari e cuffie del marchio. Inoltre, sembra che Sony sia alle prese con una serie di novità interessanti per i suoi dispositivi audio.

Sony: novità interessante per i dispositivi audio

Il supporto per utilizzare “Trova il mio dispositivo” è in arrivo su specifici modelli della gamma. Nello specifico, si tratta delle cuffie Sony WH-1000XM5, WF-1000XM5 e LinkBuds. Come noto, “Trova il mio dispositivo” è una funzione introdotta sul mercato da Google. Quest’ultima permette agli utenti di recuperare i propri dispositivi smarriti. Utilizzando la funzione “Trova il mio dispositivo” è possibile ottenere l’esatta posizione dei dispositivi.

Sony però non si è fermata qui. L’azienda sta lavorando anche ad una serie di novità interessanti per quanto riguarda i suoi modelli di cuffie. Nello specifico, particolare attenzione è stata riservata alla funzionalità Auto Switch. Quest’ultima permette, automaticamente, di alternare le sorgenti di uscita audio. Sarà possibile passare dagli auricolari agli speaker senza intervenire manualmente sul dispositivo a cui le cuffie sono collegate. Sarà possibile effettuare lo switch quando gli auricolari sono riposti nella loro apposita custodia.

Inoltre, Sony ha apportato anche diverse modifiche relative alla sua app Headphones Connect. Quest’ultima è stata rinominata Sound Connect. I cambiamenti introdotti riguardano la sostituzione dell’icona gialla delle cuffie. Quest’ultima ora presenta un design più astratto. Nella sezione Discover dell’applicazione gli utenti potranno ricevere delle notifiche relative alle impostazioni consigliate. Queste faranno riferimento agli specifici dispositivi in uso.

A ciò si aggiunge anche una barra di Material 3. Quest’ultima è sistemata nella parte inferiore della schermata. Infine, Sony ha introdotto anche la funzione Auto Play all’interno della sua applicazione. Tali opzioni introdotte da Sony garantiscono un’esperienza aggiornata e personalizzata.