Con il lancio dell’iPhone 16 Pro Max, TIM propone ai suoi clienti un’esperienza di utilizzo senza precedenti. Grazie a un design in titanio e una vasta capacità di memoria, questo dispositivo offre una potenza estrema, ideale per chi cerca elevate prestazioni. I clienti TIM possono ora approfittare di offerte esclusive. Come la possibilità di rateizzare l’acquisto in 24 o 30 mesi senza anticipo. Si tratta di un’ offerta particolarmente vantaggiosa per chi mantiene una linea TIM attiva per almeno due anni. In più, grazie al programma Next Evolution, gli utenti possono scegliere di restituire il proprio iPhone al termine del finanziamento, con un risparmio immediato sulla rata finale.

Chi opta per l’iPhone16 Pro Max potrà anche beneficiare di vantaggi extra. Come la spedizione gratuita e una garanzia di 24 mesi. Questo smartphone, disponibile in diversi colori come titanio nero e titanio bianco, rappresenta un’evoluzione non solo in termini di tecnologia ma anche di stile.

Finanziamenti e servizi aggiuntivi: L’offerta completa di TIM

Per rendere l’acquisto ancora più conveniente, TIM propone finanziamenti attraverso TIMFin, con condizioni particolarmente favorevoli. Come il TAN fisso e l’assenza di interessi per le prime 24 mensilità. In caso di cessazione della linea prima della scadenza del periodo di rateizzazione, il cliente potrà comunque pagare il dispositivo secondo un piano predefinito.

L’ operatore estende i suoi vantaggi anche a chi non è cliente. Infatti, tutti possono acquistare un iPhone o altri prodotti tecnologici sul sito tim.it, con la possibilità di scegliere tra vari metodi di pagamento. Tra cui carta di credito, PayPal e Satispay. In più, oltre alla rateizzazione, il gestore garantisce un processo di acquisto sicuro e trasparente, grazie al protocollo di sicurezza SSL3 per le transazioni online. In ogni caso per avere informazioni più dettagliate a riguardo vi consigliamo di collegarvi al sito web ufficiale dell’ operatore, oppure chiedere assistenza presso uno dei negozi di vendita fisico autorizzati, disposto su tutto il territorio italiano.