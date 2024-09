La presentazione dei nuovi iPhone è stata molto attesa anche in virtù di quella che sarebbe stata la giornata del lancio di Apple Intelligence. Effettivamente tutto ciò è accaduto, anche se è stato precisato che il nuovo sistema di intelligenza artificiale targato dal colosso di Cupertino arriverà con il lancio di iOS 18.1.

Non è però questa la problematica, o almeno per gli utenti italiani. Dopo le varie indiscrezioni che sembravano aver anticipato la questione, è arrivata l’ulteriore conferma: Apple Intelligence non arriverà in Italia, o almeno inizialmente. La nuova funzionalità è stata prevista al momento solo in inglese e verrà estesa a tutti gli altri paesi entro la fine di quest’anno. Nel 2025 sarà poi la volta del supporto ad altre lingue, come il francese, il cinese, lo spagnolo e il giapponese. Dell’italiano, dunque nessuna traccia, fino alla giornata di ieri, quando è arrivata la conferma che il servizio verrà lanciato ufficialmente prima di quanto si credesse.

Apple Intelligence in Italiano arriva prima: ecco tutti i dettagli in merito

Stando alle ultime notizie, a partire dal prossimo 2025 verrà aggiunto anche il supporto per la lingua italiana per Apple Intelligence. Anche gli utenti italiani, dunque potranno sbizzarrirsi ad utilizzare l’intelligenza artificiale elaborata a Cupertino.

L’Italia non sarà l’unico paese ad avere la possibilità dal prossimo anno di utilizzare questa funzione. Sono state infatti aggiunte anche altre lingue. Ci sarà infatti il supporto per il tedesco, per il coreano, per il portoghese e per il vietnamita. In realtà, Apple fa sapere che non è finita qui, siccome dovrebbero essere aggiunte anche altre lingue alla lista.

Nel frattempo sono diverse le domande che si pongono gli utenti italiani in merito all’arrivo di Apple Intelligence in Italia. La più importante riguarda gli accordi e le grane che Apple dovrà risolvere con l’Unione Europea prima di poter introdurre il servizio.