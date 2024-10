YouTube sta ripristinando gli account cancellati di recente

Tutti sono venuti a conoscenza di quello che è accaduto a tantissimi utenti su YouTube durante gli scorsi giorni. La piattaforma video, leader nel settore, ha infatti imposto la rimozione di tantissimi canali ma tutto ciò è stato frutto di un errore. Ora però tutto starebbe tornando alla normalità, con l’anomalia che sarebbe stata identificata da YouTube.

A partire proprio da un paio di giorni fa, infatti l’azienda ha cominciato a ripristinare tutti quei canali che erano stati rimossi erroneamente. Tramite la sua pagina di supporto, infatti, YouTube ha rilasciato una dichiarazione ufficiale all’interno della quale afferma che tutti i canali rimossi per errore a causa di pratiche ingannevoli sono stati completamente ripristinati.

YouTube ripristina gli account eliminati per errore

YouTube ha riconosciuto l’inconveniente che ha causato la cancellazione del canale di tantissimi utenti e ha promesso inoltre che i video mancanti verranno presto ripristinati. “Stiamo lavorando sugli ultimi video da reintegrare, grazie per la vostra pazienza! Sappiamo che è stata un’esperienza frustrante e apprezziamo davvero la comprensione mentre risolviamo la situazione“, questo è quanto si legge in una dichiarazione ufficiale. Questi sono i messaggi che stanno arrivando agli utenti in questi giorni negli Stati Uniti:

“YouTube

Hi James,

We have reviewed your content and found severe or repeated violations of our spam, deceptive practices and scams policy. Because of this, we have removed your channel from YouTube.

We know this is probably very upsetting news, but it’s our job to make sure that YouTube is a safe place for all. If we think a channel severely violates our policies, we take it down to protect other users on the platform – but if you believe we’ve made the wrong call, you can appeal this decision. You’ll find more information about the policy in question and how to submit an appeal below.

What our policy says

Content that promotes spam, scams, or other deceptive practices isn’t allowed on YouTube.

[LEARN MORE]“.